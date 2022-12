Roma | blitz contro il racket delle case popolari occupate | la maxioperazione alle prime luci dell' alba

RaiNews

contro il racket delle occupazioni delle case popolari ai Ponti del Laurentino 38. La maxi operazione coordinata dalla Prefertura diha come scopo il ripromesso della legalità nelle ...Cassonetti in fiamme per sbarrare la strada alle auto. Poi l'assalto all'Ufficio postale178 di via Latina, nel quartiere Appio. Un'azione ben programmata e organizzata: vetrate ...questo il... A Roma blitz anarchici nella notte: cassonetti in fiamme e vetrate delle banche danneggiate Blitz contro il racket delle occupazioni delle case popolari ai Ponti del Laurentino 38. La maxi operazione coordinata dalla Prefertura di Roma ha come scopo il ripromesso della legalità ...Il bilancio delle vittime di incidenti stradali nei weekend continua tristemente a salire. I morti ad oggi sono 734, un dato aggiornato con l’ultimo scontro mortale all’alba di ieri a Roma, dove due d ...