Reddito di cittadinanza | nuova stretta | verso lo stop dopo 7 mesi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il Governo ha delineato il maxi emendamento con cui si ritocca la legge di Bilancio. Tra le proposte di modifica avanzate dai ministeri, spunta unaaldi: il sussidio nel 2023 verrà ulteriormente ridotto e verrà diminuita la platea che ne potrà usufruire.diridotto a 7Il maxi emendamento alla manovra contiene anche una norma per ridurre ulteriormente l’erogazione deldida 8 a 7, per coloro che sono considerati occupabili. Con i soldi recuperati, il governo conta di risparmiare altri 200 milioni di euro che si andrebbero a sommare ai circa 750 milioni già stimati con il taglio di quattro mensilità.di ...

Il Fatto Quotidiano

Ildisarà per 7 e non 8 mensilità nel 2023 , e aumenta da 6mila e 8mila euro la soglia massima per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per chi assume a tempo ...Il Governo ha delineato il maxi emendamento con cui si ritocca la legge di Bilancio. Tra le proposte di modifica avanzate dai ministeri, spunta una nuova stretta aldi: il sussidio nel 2023 verrà ulteriormente ridotto e verrà diminuita la platea che ne potrà usufruire.diridotto a 7 mesi. Il maxi emendamento alla manovra ... Prima i pos, poi il reddito di cittadinanza e adesso il Qatargate. Cos’altro ci fregheranno Tra le proposte di modifica avanzate dai ministeri, spunta una nuova stretta al Reddito di cittadinanza: il sussidio nel 2023 verrà ulteriormente ridotto e verrà diminuita la platea che ne potrà ...Roma, 19 dic. (Adnkronos) - "L attacco al reddito di cittadinanza è un errore clamoroso e l ennesimo attacco allo stato sociale: un altro taglio alle mensilità prima dell abolizione ...