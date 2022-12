Messi non è come Maradona. E un giorno nessuno sarà come Messi

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Questa smania di paragonare, di inventarsi investiture (albi)celesti e di forzare parallelismi a capocchia, non ha niente a che vedere col calcio ma è puro abisso esistenzialista. È dai tempi del peccato originale che la specie umana rimpiange i tempi andati e il calcio non fa eccezione. L’età dell’oro maradoniana non significa solo; significa tutta una scintillante costellazione di campioni e trionfi, anzi, di spensieratezza e scialo che hanno caratterizzato gli anni ’80 rendendoci felici. Oggi fingiamo di esserlo ancora, per una sera almeno, assicurando chesi è reincarnato e che il 2022 vale il 1986; ci raccontiamo che la storia si ripete per provare a elevare il presente e i suoi affanni al rango del passato e dei suoi dolci ricordi, ci illudiamo basti a ...

Linkiesta.it

Il poco fair play e la presa in giro degli avversari (soprattutto di uno),è piaciuto anche se in molti 'giustificano', dati i trascorsi al PSG con il francese.In definitiva:è Nelson Mandela, e va benissimo così. Leo Messi non aveva bisogno dei Mondiali per essere il più forte di tutti Dopo una delle finali più belle della storia della Coppa del Mondo di calcio, l'Argentina vince la Tercera, trascinata da un Messi mai così ispirato, probabilmente da quel D10S che oggi è invocato ...La smania di paragonare è solo rimpianto del tempo passato. E il calcio non è un'eccezione. Speriamo di fermare la degenerazione, ma quello che resta è che non ci sarà mai un campione uguale a un altr ...