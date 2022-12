Gazzetta del Sud

Inviamo operatori sociosanitari che non sannodella realtà in cui dovranno accudire qualcosa ... E invece si scivola su una crisi autistica , su un peso, su unae ogni disabilità ...Ilche discute delper arrivare al'. Lo scrive su Facebook Carlo Calenda , leader di Azione. Manovra, nulla di fatto a Montecitorio: si allungano i tempi Si è conclusa con un nulla di fatto la conferenza dei capigruppo della Camera, che doveva stabilire i tempi dell'esame della legge di bilancio, che era attesa per domani in aula, ma destinata a slitta ...Roma, 19 dic – "Quello che sta accadendo in Parlamento è assolutamente grave, alla Camera si sta discutendo la legge di bilancio ma in realtà la maggioranza con una forzatura non ci sta facendo discut ...