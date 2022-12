L' abbraccio di Macron | Mbappé | sei il futuro

Sky Sport

DOHA (dall'inviato) - Kylian è crollato a terra, in lacrime. Nascondeva la faccia dietro la maglietta. Era distrutto l'asso della Francia. Emmanuel, presidente della Francia, è sceso in campo, lasciando la tribuna dello stadio Lusail, per andare a consolarlo. "Mbappé è il capocannoniere di questo Mondiale, ne ha vinto uno in Russia quattro ...C'è il presidente francesein tribuna, che partecipa con passione alla doppia rimonta dei ... Festa e lacrime, con Scaloni che scala la tribuna per l'alla famiglia. Il sogno è ... Argentina campione, le reazioni social alla vittoria dei Mondiali DOHA (dall’inviato) - Kylian è crollato a terra, in lacrime. Nascondeva la faccia dietro la maglietta. Era distrutto l’asso della Francia. Emmanuel Macron, presidente della Francia, è sceso in campo, ...Francia, Macron nello spogliatoio dopo la sconfitta contro l'Argentina: il Presidente ha detto di essere fiero dei giocatori ...