In dieci anni un milione di specie si estinguerà | la biodiversità è in crisi e pure chi la studia

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Undisinei prossimi, dicono le Nazioni Unite e altre organizzazioni che si occupano di. Conosciamo circa due milioni di, ma si stima che il pianeta sia abitato da più di otto milioni di. Da zoologo, sono perfettamente d’accordo con questi allarmi, e ho stilato lunghe liste diche potrebbero non esserci più: estinzioni putative. Se unanon si trova da diversi decenni possiamo avanzare l’ipotesi che sia estinta. Gli animali di cui mi occupo, gli idrozoi, non sono popolari come i mammiferi, gli uccelli e gli altri vertebrati. Ma la stragrande maggioranza dellaè costituita da animali poco cospicui, ignoti al ...

AlVolante

...disegnata da Piero Pelù con quattro grandi 'XXXX' che rappresentano in numeri romani i loro 40... vendendo solomilioni di dischi, ma mai noi stessi'. E anche solo per questo era doveroso ...Il presidente vicario della Regione Lazio, Daniele Leodori, ex presidente del Consiglio regionale, ha ribadito che "la certificazione ottenuta oggi conclude un lavoro durato, durante i ... L'i-Cockpit delle Peugeot compie dieci anni Il governo vuole abolire lo Spid , l'identità digitale già in possesso di oltre trenta milioni di italiane e italiani. Un'intenzione che si evince dalle parole del sottosegretario con delega all’Innov ...MILANO – Tutti condannati i 34 imputati con il totale delle pene che hanno superato i 200 anni di reclusione. Si è chiuso così il giudizio con rito abbreviato nato dall’ inchiesta “Cavalli di razza” d ...