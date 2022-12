Fa la neo vittima degli hater | ma non parla del pandoro benefico | Selvaggia Lucarelli e l' affondo a Ferragni

(Di lunedì 19 dicembre 2022)è tornata are della questioneBalocco-raccolta fondi-Chiara. Nelle sue storie Instagram la giornalista ha voluto sottolineare come lo sfogo dell'influencer contro glis, che hanno criticato...

ilGiornale.it

... che realizza due ace sullaentrata Ilenia Calza, portando il punteggio sul 15 - 22. A forza di ... ma poi ricomincia a caderedei propri errori, che regalano alle avversarie i punti numero ...Da qualche giorno, Selvaggia Lucarelli sta conducendo un'inchiesta sul pandoro di Chiara Ferragni per Balocco, un prodotto creato in collaborazione tra la nota casa dolciaria e l'imprenditrice ... "Da cinica imprenditrice a neo vittima". Lucarelli a gamba tesa ... Selvaggia Lucarelli continua a fare pressioni su Chiara Ferragni per ottnere risposte sulla questione del pandoro natalizio benefico ...Arrestata dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Catania la 48enne misterbianchese Barbara Bregamo: ...