Argentina campione del mondo | il telecronista Andres Cantor non trattiene l’emozione VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Non solo in: sta facendo il giro delildi un emozionato, il famosissimo cronista argentino conosciuto per il suo urlo caratteristico ad ogni gol. Senza dubbio è il momento più alto della carriera professionale di ogni cronista sportivo e finalmente potrà vantare questo onore ancheche non è riuscito a trattenereall’ultimo rigore calciato da Montiel., Buenos Aries born commentating on’s World Cup winning penalty. Just look at the emotion. pic.twitter.com/R3XtTsymNF — Football Tweet ? (@Football Tweet) December 19, 2022 Non ha potuto far nulla per nascondere lacrime ed emozione al gol di Montiel che ha decretato la vittoria ...