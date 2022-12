Turris ko al Liguori | il Foggia si impone 2-1

Leggi su anteprima24

Seconda sconfitta in tre partite per lache vede complicarsi notevolmente la sua situazione di classifica. I corallini sono stati sconfitti al2-1 dalche ha dato continuità al pareggio ottenuto in casa nello scorso turno con la capolista Catanzaro portandosi in piena zona play off. Di Garattoni e Di Noia le reti dei satanelli, mentre per i campani si è rivelato inutile il momentaneo pareggio di Maniero. Nel prossimo turno lafarà visita alla Virtus Francavilla per un importante scontro diretto per la salvezza.