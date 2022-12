Sci di fondo | dominio norvegese a Davos | vince Krueger | De Fabiani 26°

(Di domenica 18 dicembre 2022) La 20 km a tecnica libera di(Svizzera) parla. I primi sei classificati della gara rappresentano infatti la Norvegia, sempre più dominatrice della Coppa del Mondo di sci di. A trionfare è stato Simen Hegstad, capace di battere Hans Christer Holund e Sjur Roethe, rispettivamente di 22?3 e 24?5. Più lontani Didrik Toenseth e Johannes Hoesflot Klaebo (52? e 52?5), mentre addirittura oltre il minuto di ritardo Iver Tildheim Andersen (1’01?6). Per trovare il primo atleta nonbisogna scorrere fino al settimo posto, dove staziona Friedrich Moch. Completano la Top 10 il finlandese Ruuskanen, ilDoeenesyad e lo scozzese Musgrave. Per quanto riguarda gli italiani, il migliore è Francesco De, 26° a 2? dal primo posto. ...

OA Sport

In casa Italia buona prova di Francesca Franchi, che chiude 23ma a 2'33 0 , ma vanno a punti anche Cristina Pittin, 28ma a 3'03 5 , Anna Comarella, 31ma a 3'45 5 , e Martina di Centa, 34ma a 4'45 6 . ...Jessie Diggins si aggiudica la 20 Km che chiude la tappa di Davos (Svizzera) della Coppa del Mondo 2022/2023 femminile didi. Con un ottimo finale la fondista americana rinvia ancora una volta l'appuntamento della Norvegia con il primo successo stagionale a livello femminile. Sul secondo gradino del podio ... LIVE Sci di fondo, Sprint Davos 2022 in DIRETTA: magia di Federico Pellegrino che vince davanti a Klaebo RIETI - Con l’inizio della stagione invernale, in attesa delle prime nevicate, gli amanti degli sport invernali sono sempre più impazienti di ritornare in vetta e sulle piste ...Con l’inizio della stagione invernale, in attesa delle prime nevicate, gli amanti degli sport invernali sono sempre più impazienti di ...