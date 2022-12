“No | non la ritiro” E Meloni smonta “il guru” Saviano

Money.it

...sicuramente un inizio diverso delin Portogallo, sebbene prima della partenza avesse messo tutti in guardia sulle difficoltà delle tre amichevoli da giocare ad Albufeira. Il primo test...... da Ferrari a McLaren arrivando fino al suo primo. Ha corso fuori dalla Formula 1, a Le Mans,... dimostrando che la testa e il talento possono arrivare dove la fortunaguarda. Sa di vivere ... Cosa succede se non si ritira una raccomandata José Mourinho si aspettava sicuramente un inizio diverso del ritiro in Portogallo, sebbene prima della partenza avesse messo tutti in guardia sulle difficoltà delle tre amichevoli da giocare ad Albufe ...Il Torino è tornato a casa dopo dieci giorni di ritiro in Spagna. Da domani ci sarà la ripresa in vista del campionato: la situazione infortunati. Domenica libera per i granata, scrive il Corriere di ...