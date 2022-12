(Di domenica 18 dicembre 2022) LUSAIL (QATAR) - È il giorno della verità in Qatar, dovesono pronte a sfidarsi nella finale della Coppa del Mondo in programma oggi (domenica 18 dicembre, ore 16 italiane) sul ...

Da una parte la ' Seleccion ' capitanata da Leo, che vuole regalare alla sua gente la tanto agognata ' Tercera ' (dopo i trionfi del 1978 e del 1986) e mettere il sigillo più importante su una ...ROMA - Una scommessa da far venire i brividi. È quellada Drake, che con tanto di post su Instagram ha documentato la giocata di un milione di ... Per il cantante canadese, la squadra dinon ... Messi ce l'ha fatta: Argentina campione del Mondo! Francia sconfitta ai rigori L'Argentina vince il mondiale Qatar 2022 trascinata da Lionel Messi. 37 anni dopo Diego Armando Maradona, il numero 10 ha trascinato l'Albiceleste sul tetto del mondo per la 3^ volta nella storia.