Italia | vaccini | i numeri Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus

Italia Oggi

Penso che sia stato il fatto che il nordera già stato colpito molto pesantemente dal virus, ... il Covid ha scatenato anche una serie di polarizzazioni a livello globale: sui, ad ...... con la complicità dei loro alleati europei, avevano anche impedito che comprassimo i, ... E anche l', che si è prestata a una persecuzione giudiziaria e mediatica nei confronti di Camilla ... Italia in testa al gruppo di paesi che chiede a Bruxelles di rinegoziare i vaccini: «Troppi regali a Big Pharma» - ItaliaOggi.it Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le news di oggi. Iss, mortalità 5,5 volte maggiore tra non vaccinati over60. LIVE ...Se nel 2021 ci si indebitava per la salute, oggi nei bilanci statali domina la Difesa. Un trend in atto da anni, ma destinato ad accelerare nei prossimi anni.