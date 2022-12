Interessi legali più alti degli ultimi 25 anni | nel 2023 saldare un debito costerà di più

Il Sole 24 ORE

Nel 2023 verranno applicati glipiù alti degli ultimi 25 anni . Con l'aumento dall'1,25% al 5% saldare un debito costerà molto di più, ad esempio su un debito di 10.000 sarà necessario pagare 500 euro di, ...... per tutta la durata della procedura, il corso degliconvenzionali oapplicabili sui debiti maturati, salvo che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e nei ... Gli interessi legali passano dall’1,25 al 5% dal 1° gennaio. Penalizzate le rateizzazioni È stato aumentato il tasso massimo dell'interesse legale, che dal 2023 toccherà la soglia più alta degli ultimi 25 anni. Saldare i debiti sarà quindi molto più caro.Tre anni di tassa rifiuti non pagati, più alcuni arretrati e gli interessi. Totale: 2 milioni di euro abbondanti da liquidare alla Samte, società provinciale per il ciclo integrato ...