In Iran è stata arrestata la nota attrice Taraneh Alidoosti

(Di domenica 18 dicembre 2022) È accusata di aver «incitato al caos» per aver sostenuto le proteste e criticato le esecuzioni pubbliche

AGI - Agenzia Italia

È accusata di aver "incitato al caos" per aver sostenuto le proteste e criticato le esecuzioni ...Andrii Yusov, portavoce dell'intelligence ucraina, sostiene che l'abbia spedito a Mosca un ... 'La fornitura idrica èripristinata per tutti i residenti della capitale. Metà dei cittadini di ... È stata arrestata la celebre attrice iraniana Taraneh Alidoosti Taraneh Alidoosti, che ha recitato nel film premio Oscar "Il cliente", è stata arrestata con l'accusa di aver incitato le proteste contro il regime iraniano ...Taraneh Alidoosti, attrice iraniana di 38 anni molto conosciuta a livello internazionale, è stata arrestata. Per le l’accusa è “pubblicazione di contenuti falsi e distorti e incitamento al caos”. L’at ...