Gf Vip 7 | Nicole Murgia fa il suo ingresso in Casa | la pronta frecciatina di Vittoria Deganello che sembra proprio indirizzata all’ormai ex amica

(Di domenica 18 dicembre 2022) Nel corso della ventitreesima puntata del Grande Fratello Vip 7 ben due nuovi Vipponi si sono aggiunti al cast del programma. Davide Donadei, ex tronista di Uomini e Donne e l’attrice, balzata agli onori della cronaca, negli ultimi tempi, per i botta e risposta infuocati scambiati con l’ex cognata. Infatti, le due donne sono in polemica da quando l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha svelato di essere incinta di Alessandro, fratello della. La futura mamma, però, ha duramente attaccato il calciatore per averla lasciata sola,in questo delicato periodo.ha preso più volte le difese del fratello pubblicamente e la notizia della sua partecipazione al famoso reality di Canale 5 aveva già fatto nascere una reazione ...

TGCOM

Davide Donadei eMurgia sono due nuovi concorrenti del 'Grande Fratello' . Entrambi hanno fatto il loro ingresso nella puntata di sabato 17 dicembre: il primo è un ex tronista di 'Uomini e Donne'. Leggi ...... le puntate in pillole Al 'Grande Fratello' Alfonso Signorini apre la puntata affrontando ... Si tratta diMurgia, attrice. Alfonso annuncia cheha una passione sfrenata per uno di loro. "GF Vip", due nuovi ingressi nella Casa: Davide Donadei e Nicole Murgia Il popolo del web è risalito agli esordi televisivi della Vippona (in una delle più famose serie tv) e in molti hanno notato un cambiamento fisico Nel corso della ventitreesima puntata del Grande Frat ...Davide Donadei è ufficialmente il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip. Conosciamo meglio il ristoratore pugliese ed ex fidanzato di Chiara Rabbi. Due nuovi Vipponi hanno fatto il loro ingresso n ...