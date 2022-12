Francia | la delusione de L’Equipe | «Non è bastato Mbappé»

TUTTO mercato WEB

... l'Equipe metteva già online laa mezzo stampa - "Le calvaire des Blues" - la partita che pareva solo una quinta della messi - nscena, cambiava faccia. Lasparring piegata in due, ...Sembrava la prima tappa dell'ennesimamondiale e invece è stato l'inizio di un cammino ... I due numeri 10 e il fuoriclasse di complemento Argentina -era anche Messi - Mbappé, i due ... Delusione palpabile in Francia dopo il ko ai rigori. L'Equipe: "Non è bastato Mbappé" Nella Francia brillano i subentrati, su tutti Kolo Muani: flop Theo e Giroud. Argentina super con Romero e Mac Allister.I club celebrano i propri calciatori, con Napoli centro della festa in Italia. Per le strade di Buenos Aires si festeggia, e anche i quotidiani sono in estasi. In Francia invece regna la delusione.