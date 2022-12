(Di domenica 18 dicembre 2022) Buona domenica a tutti amici die benvenuti ad una nuova edizione della rubrica di domande e risposte più attesa della settimana. Un, numero 642, che esce 24 ore prima dell’inizio degli Award del 2022, che andranno avanti per due settimane e che salteranno soltanto la domenica, per lasciare spazio, appunto, all’edizione 643 della rubrica che state leggendo. Edizione questa leggermente ridotta, a causa proprio del tempo necessario per la preparazione degli Award. Partiamo subito quindi. Da parte di Giovanni “GiovY2JPitz” Pitzalis, buona lettura a tutti. i i Da KENTA-ch This: Ciao Giovanni, eccoti le mie domande di questa settimana. GiovY2JPitz: Ciao. 1) Una tua disamina della “trilogia” FTR-Briscoes? 1) Partendo dal presupposto che gli incroci di compagnie ...

Zona Wrestling

Leggi anche ›al vivaista: 10 domande per aspiranti pollici verdi ore 6.30 'Dopo ... Ho anche unadedicata agli agrumi: con il raccolto di kumquat sono riuscita a fare la marmellata ...... il più giovane fra i membri dell'influente famiglia, famosa e rispettata nella, con il ... Negli interrogatori il 'a Dio non a me' si sostituisce al 'mi rifiuto di rispondere' del V ... Chiedilo a Zona Wrestling #642 Somma Vesuviana – Episodio davvero sconcertante nella tarda mattinata di oggi in via Aldo Moro a Somma Vesuviana. Una donna ha assestato un ceffone al collaboratore di un minimarket della zona, mandan ...Buona domenica a tutti amici di Zona Wrestling e benvenuti ad una nuovissima, abbondante e succosa edizione della rubrica di domande e risposte più attesa della settimana: il Chiedilo a Zona Wrestling ...