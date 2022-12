A Natale le frittelle sono di rigore | ma le nostre sono speciali

MonzaToday

Festa dia Sarola: spettacolo 'Magic Show' per i più piccini a cura del Teatro dei Mille Colori con Babboe la Renna Rudolf + Cioccolata calda,e panettone + brindisi augurale.Nella usanza culinaria portoghese voglio proporvi anche leRabanadas : delle fette di ... In Etiopia, uno dei piatti tipici delè il Doro Wat , che è anche una delle ricette più famose ... "Tappeto elastico e frittelle: ecco il Natale della periferia monzese" RIETI - Gli appuntamenti della domenica in tutto il Reatino. A Greccio, in attesa della rievocazione del primo presepe vivente al mondo, in programma alla ...CALOLZIOCORTE - La cassetta per imbucare le letterine per Babbo Natale, le renne, il Presepe e il profumo di frittelle nell'aria: la sede dei Volontari del Soccorso di Calolzio si è trasformata in un ...