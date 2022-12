A che ora l’intervista di Papa Francesco su Canale 5 | l’orario della messa in onda

(Di domenica 18 dicembre 2022) A che ora intervistasu5:in. Il Natale che vorrei A che ora va indioggi, 18 dicembre 2022, su5? L’appuntamento con il Pontefice è previsto per questa sera, in esclusiva su5, alle ore 20.35, subito dopo il Tg5sera. Da Casa Santa Marta, la residenza di, un’intervista con il Santo Padre che toccherà i temi più caldi d’attualità. Il Natale che vorrei, questo il titolo di questo speciale con il Santo Padre, per ripercorrere un anno difficile e segnato dal ritornoguerra in ...

Sport Fanpage

'Prima mio nonno, poi mio padre edio manteniamo viva la tradizione del presepe - pizza. Io ho voluto aggiungere i due personaggi in una scena di vita normale con l'augurioquesto possa ...Però una settimana nella casa sì, anche perché noi non vediamo l'di capire come Antonino ... Ginevra quindi non rimarrà nella casa per molto tempo, giusto qualche giorno, questo in modopossa ... Argentina-Francia 3-3 (1-1), i rigori in diretta: Mbappè e Messi a segno, chi vince i Mondiali 2022 L’inizio di questa nuova settimana sarà accompagnato da un deciso rialzo del campo di alta pressione che porterà tempo in prevalenza stabile e soleggiato. Al mattino lungo la fascia adriatica potremo ...Sul palco di “Spazio Bis”, la nuova sala teatrale nata da un’ala della scuola di formazione e produzione teatrale “Buio in Sala”, all’interno del centro polifunzionale Leonardo Da Vinci, va in scena l ...