Tuttosport – Toro show con l’Almeria | ma solo un pari

(Di sabato 17 dicembre 2022) 2022-12-17 00:50:00 Torino, l’ultimo titolo di: Dopo il successo per 1-0 contro l’Espanyol ilha chiuso il ritiro di San Pedro del Pinatar con una seconda uscita: controè finita 1-1. Il vantaggio è stato firmato dai granata al 36’ con Schuurs, mentre il pareggio spagnolo è maturato al 43’ della ripresa ad opera di Ramazani. Juric ripropone Milinkovic-Savic dall’inizio e fa subentrare Lukic e Radonjic, gli altri due serbi che hanno preso parte al Mondiale. Assenti Singo, Aina, Ricci, Rodriguez e Linetty, oltre a Vlasic che domani affronterà il Marocco nella finale per il terzo posto. Nella ripresa, al posto di un evanescente Sanabria, è entrato Pellegri. Discreta la prova dei granata, con qualche occasione di troppo sprecata nel corso della prima frazione. In particolare si è avuta conferma del valore di ...

