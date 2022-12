Super Sofia Goggia | vince la discesa bis a Saint Moritz con una mano fratturata

(Di sabato 17 dicembre 2022)(foto Fisi)ha vinto lalibera bis di, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La fuoriclasse azzurra, in pista con un tutore dopo l’operazione allaa cui si è sottoposta ieri dopo la frattura rimediata nella prima, ha chiuso con il tempo di 1’28?85, precedendo la slovena Ilka Stuhec, seconda a 43 centesimi, la tedesca Kira Weidle, terza a 52. Ottava con un ritardo di 1?16 Elena Curtoni, che ieri si era imposta nella prima libera davanti alla bergamasca, vice-campionessa olimpica di specialità. Diciassettesima piazza per Laura Pirovano, con un gap di 1?58 da; 26esima Nadia Delago a 1?95, ...

