Scontro tra auto a Masotti Tre feriti | vetture distrutte - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 17 dicembre 2022) Sul posto sono prontamente intervenuti sanitari, vigili del fuoco e polizia. Lunghe code e traffico della zona in tilt nel pomeriggio di ieri per diverse ...

Corriere del Mezzogiorno

Sul posto sono prontamente intervenuti sanitari, vigili del fuoco e polizia. Lunghe code e traffico della zona in tilt nel pomeriggio di ieri per diverse ...Mancini ha diramato la lista dei convocati per due giorni di stage a Covercianoil 20 e il 21 ... Èin zona playoff: gli uomini di Clotet hanno pareggiato le tre trasferte più recenti, ma ... Incidente stradale nel Brindisino, scontro tra due auto: due morti e quattro feriti È di due morti e 4 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla provinciale San Pietro Vernotico e Brindisi all’altezza dello ...Sul posto sono prontamente intervenuti sanitari, vigili del fuoco e polizia. Lunghe code e traffico della zona in tilt nel pomeriggio di ieri per diverse ore ...