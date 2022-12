Scherma | a Belgrado le fiorettiste monopolizzano il podio

SienaFree.it

...un weekend straordinario -ha dichiarato al sito ufficiale della Federazione - in cui la... perché i numeri non mentono e quelli di Tokyo, Orleans,e Vancouver sono stati davvero ...... aAlice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto e Erica Cipressa sono salite ancora ... L'atleta pisano del Centro Sportivo Esercito che si allena al ClubPisa Antonio Di Ciolo, ha ... Scherma, Alice Volpi trionfa in Coppa del Mondo a Belgrado Frascati (Rm) – Un fine settimana di podi internazionali per i “big” del Frascati Scherma. A Belgrado (in Serbia) si è tenuta una prova di Coppa del Mondo Assoluta di fioretto femminile e il club tusc ...FRASCATI - Un fine settimana di podi internazionali per i “big” del Frascati Scherma. A Belgrado (in Serbia) si è tenuta una prova di Coppa del Mondo Assoluta di fioretto femminile e il club tus ...