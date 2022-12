Rave party non autorizzato a Roma Ma la polizia circonda i partecipanti

L'HuffPost

Manifestazione a suon di musica alle Terme di Caracalla a Roma per protestare contro il decreto anti. A quanto si apprende la protesta, non autorizzata e a cui partecipano circa 100 persone, sarebbe stata organizzata tramite social.Roma,a sorpresa in centro contro il decreto: la diretta Rave party a Roma, Napoli, Bologna, Torino contro l'approvazione del decreto in Senato Raduni improvvisati e non autorizzati in diverse città. A Roma la protesta alle Terme di Caracalla, a Torino la street parade diretta al parco del Valentino ...I manifestanti: "Vogliamo difendere lo spazio della Festa come momento celebrativo, politico, edonistico, mistico" ...