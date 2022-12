Quote e pronostico Genoa - Frosinone | l' X2 si gioca a 1 | 79

Infobetting

5.6 delle linee guida della legge 9 agosto 2018, n.96 Il: Palermo segna per primo La ... LeSecondo i bookmaker, il Cagliari è leggermente favorito: il segno 2 è proposto 2.60 da ...ILIlva in controtendenza rispetto alle, che danno per favorito il Genoa. La stagione dei ciociari fin qui ha rasentato la perfezione in alcuni frangenti e Grosso ha a ... Modena-Benevento (domenica 18 dicembre 2022 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici Sport - Senza tanti big Allegri affronta i Gunners capolista in Premier e già vittoriosi contro il Milan a Dubai. Arsenal dunque favorito per i .... Dopo la sfida ...Senza tanti big Allegri affronta i Gunners capolista in Premier e già vittoriosi contro il Milan a Dubai. Arsenal dunque favorito per i bookie ...