Quanti Mondiali ha vinto la Francia?

Leggi su calcionews24

(Di sabato 17 dicembre 2022) La Nazionale transalpina in Qatar disputerà la quarta finale di Coppa del Mondo nella sua storia: ma Grazie al successo per 2-0 sul Marocco, i Bleus ha raggiunto per la terza volta nella loro storia la finale di una Coppa del Mondo. Ma Laai: due trionfi nel 1998 e nel 2018 Quella di Lusail contro l’Argentina sarà la quarta finale mondiale giocata dallanella sua storia. Dopo decenni di amare delusioni, i Bleus approdano alla gara decisiva di una Coppa del Mondo nel 1998 in casa, dopo aver prevalso ai rigori sull’Italia di Cesare Maldini ai quarti di finale e sulla Croazia in una partita tiratissima in semifinale (vittoria per 2-1). Il 12 luglio 1998, contro un Brasile con Ronaldo che non sta bene, i transalpini vincono con un netto 3-0 determinato da una doppietta di Zinedine Zidane e da un gol ...