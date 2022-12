Natale sostenibile | un menu delle feste | zero sprechi | per imparare a riutilizzare gli avanzi in maniera creativa

(Di sabato 17 dicembre 2022) MILANO – Mai come quest’anno sarà unall’insegna del risparmio, con un’attenzione verso il cibo che si consuma, evitando il più possibile gli. Lenatalizie sono sempre state un’occasione di abbondanza sfrenata e soprattutto di spreco. Per questo 2022 Citterio, storica azienda di salumi, ha deciso attraverso i suoi chef di proporre uncon la realizzazione di un menù del 25 Dicembre e un menù creativo ed originale utilizzando glidei giorni. Nel 2021, infatti, gli italiani hanno sprecato il 15% di cibo in più rispetto all’anno precedente, oltre 1 milione e 800 mila tonnellate. Numeri importanti che spingono sempre più a una riflessione globale e comune sul tema dello spreco, ...

L'Unione Sarda.it

Offerte disu L'annuncio è arrivato in diretta su Rai 1 da una rappresentanza di colleghe e ... nelle proprie attività, a generare un impatto positivo,ed inclusivo, per il benessere ...... dalle ore 11.30 alle 22.30, si trasforma in un accogliente villaggio di. Un invito, rivolto ...occasione per confermare l'impegno di Coca - Cola nel percorso di evoluzionedelle ... Loiri Porto San Paolo: un Natale diffuso, identitario e sostenibile Una giornata di lavoro intensissimo, in cui sono continuati ad arrivare messaggi di auguri da tutto il mondo. L'86. compleanno di papa Francesco non è stato oggi un giorno diverso dagli altri, se non ...Il presente sito internet utilizza cookie e altre tecnologie al fine di analizzare il suo utilizzo del sito e mostrarle contenuti redazionali e pubblicità in base all'uso. Ciò è per noi importante poi ...