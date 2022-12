Modena | il Pd si opponga al polo logistico Conad L’ha già fatto una volta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 dicembre 2022) di Chiara Benatti per “Comitato Villaggio Europa – Quartiere Sacca” Si apprende dai media locali che il progetto deldi Nonantola, dopo avere ricevuto i pareri favorevoli della Conferenza dei Servizi, non è passato in Consiglio Comunale anche grazie al sostegno dei consiglieri di maggioranza del Partito Democratico, che ha permesso ai propri consiglieri di votare, finalmente, secondo la propria coscienza, lasciando loro piena libertà di voto. E’ doveroso fare le congratulazioni ai cittadini di Nonantola che hanno partecipato ad una estenuante lotta di ideali, che anche il Comitato locale sulnel quartiere Sacca aconosce molto bene. Ha dell’incredibile che a soli 15 km di distanza da Nonantola, a, si continuino invece a perpetrare scelte ...