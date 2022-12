Migranti | barcone sugli scogli a Lesbo | muore un bimbo

(Di sabato 17 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un bambino è morto lungo le coste dell’isola greca di, dopo che l’imbarcazione disulla quale si trovava è finita contro glia causa di un forte vento. Stando alla ricostruzione della Guardia Costiera greca, ilcon 35a bordo è stato spinto con forza: l’unica vittima accertata risulta essere il bambino, il cui decesso è stato confermato dall’ospedale dell’isola. I soccorsi sono scattati quando alcuniche si erano messi in salvo hanno allertato le autorità. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

