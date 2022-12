Le ragazze quando giocano a calcio non fanno finta Sono originali e audaci

(Di sabato 17 dicembre 2022) Mentre aspetto che mio figlio scenda in campo guardo la partita nel campetto a fianco.le, le donne, le femmine. E mi accorgo che. Eccome se lo. Mi accorgo che preferisco vedere loro giocare perché capisco gli schemi, le azioni, la volontà, la forza e dignità. Per dignità intendo dire che solo raramente ne vedi una soffrire drammaticamente nello strazio e contorcersi nel male onirico che possiede la quasi totalità dei calciatori maschi (roba da esorcismi, che poi funziona, visto che quasi sempre a un passo dalla morte resuscitano graziati dal gioco che riprende). Le donne non stanno a terra, se cadono si alzano in piedi. E solo se lecadere. Gli uomini spesso cadono da soli e ci restano urlanti e disperati in attesa che il massaggiatore gli cambi il pannolino. E a ...

