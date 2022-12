Corriere dello Sport

Il Mondiale del Marocco si è chiuso con due sconfitte, quella in semifinale contro la Francia e nella finale per il 3° posto con la Croazia, che non possono però scalfire l'esaltante cammino della ...Non riesce l'ultima impresa al Marocco , chedue a uno contro la Croazia e non conquista un podio che sarebbe stato da un lato meritato e ... Proprio su una ripartenzamette in mezzo per En ... Hakimi perde la testa con l'arbitro e fa le manette come Mourinho! Terzo gradino del podio, come ai mondiali del 1998. Che si aggiunge al secondo di quattro anni fa nella finale persa contro la Francia in Russia.L'ex esterno dell'Inter si è prodotto nel "gesto delle manette" al termine della finale per il 3° posto per contestare la direzione di Abdulrahman Al Jassim ...