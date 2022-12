Elisabetta Canalis | qualcosa spunta là sotto? Caccia allo zoom perfetto

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 17 dicembre 2022)è una donna con una bellezza più unica che rara; è impossibile non restare affascinati da tanta perfezione. Iniziamo con una doppia polemica che ha visto protagonista; tutto è partito per via dello spot “La mia Liguria“, andato in onda nel corso del Festival di Sanremo. La prima polemica è nata per le origini della showgirl, nata a Sassari. Una critica a cui è arrivata una risposta difficilmente contestabile: la volontà di far apprezzare le meraviglia della Liguria anche a chi non è originario di questa terra. La seconda polemica, invece, è nata per il compenso ricevuto da; la showgirl è stata pagata 100 mila euro. Per placare questa critica è intervenuto direttamente Giovanni Toti che halineato come il ...