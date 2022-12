Effetto domino sul Qatargate. Indaga pure l’Antifrode Ue

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 17 dicembre 2022) Dopo gli 007 e i pm belgi, sulnol’Eurojust e l’ufficio antifrode europeo (Olaf). Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’inchiesta sulle mazzette pagate dal governo di Doha e dal Marocco non è affatto conclusa e sembra destinata ad allargarsi. Del resto sono arrivate le prime confessioni da parte degli arrestati e in particolare da Francesco Giorgi, marito di Eva Kaili ed ex assistente dell’allora eurodeputato Antonio Panzeri, che messo sotto torchio ha vuotato il sacco. Un interrogatorio durato dieci ore in cui l’uomo si è addossato tutte le colpe, sostenendo che la compagna non sapesse nulla dei soldi, e facendo nomi e cognomi di altri europarlamentari coinvolti e su cui ora i pm cercano riscontri. Proprio per questo la Procura federale belga è convinta che il sistema che si è infiltrato ...