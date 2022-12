Video | Mihajlovic | ' ' Benassi? Difficile è non arrivare a fine mese' '

Nell'ottobre del 2016 il tecnico del Torino, Sinisa, rispondeva a una domanda del cronista e gelava la sala stampa, ribadendo con il ...Nel 2019, Sinisafu ospite di Rabona, programma di Andrea Vianello su Rai 3. L'ex tecnico del Bologna non trattenne le lacrime ricordando l'amico e mentrore Vujadin Boškov: 'Era molto intelligente. ...«La vita non si vive senza problemi ma cercando ogni volta di superarli». Sinisa Mihajlovic diceva così ai suoi giocatori e non ha mai avuto paura di dimostrarlo neanche nei momenti più duri, quando ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...