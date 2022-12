UE | nono pacchetto di sanzioni contro la Russia

Open

Per niente scontata poi, visti i precedenti, l'approvazione unanime deldi sanzioni contro la Russia, arrivata in serata, prima della fine del vertice, dopo una riunione dei ..."Accolgo con favore l'accordo suldi sanzioni contro la Russia. Si concentra su tecnologia, finanza e media per spingere l'economia e la macchina da guerra russa fuori dai binari. Sanziona quasi 200 persone ed entità ... L'Unione europea ha approvato il nono pacchetto di sanzioni contro ... Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine di archivia ...Giorgia Meloni accoglie con grande soddisfazione l’accordo raggiunto con l’approvazione attraverso procedura scritta del pacchetto riguardante la tassazione ...