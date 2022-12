The Bad Guy | la location della serie Prime Video

(Di venerdì 16 dicembre 2022) The Bad Guy è unatv originale italiana disponibile su. Ecco dove è stata girata. The Bad Guy: dove è stato girato su Donne Magazine.

... le città e i settori coinvolti " A dicembre scatta la prima fase del nuovo digitale terrestre: cosa c è da sapereGuy è una serie italiana che sembra tutt altro I reportage, gli sviluppi e ...... le città e i settori coinvolti " A dicembre scatta la prima fase del nuovo digitale terrestre: cosa c è da sapereGuy è una serie italiana che sembra tutt altro I reportage, gli sviluppi e ...Bordighera. Domenica 18 dicembre a Bordighera durante le giornate dedicate a Bordi Christmas il comune rinnova la fiducia alla Bad King Music, la società di eventi che questa estate ci ha fatto divert ...La recensione di The Bad Guy, la serie tv disponibile su Prime Video sulla lotta alla mafia. Con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi.