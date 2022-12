Sondaggi Noto | FDI e M5S in crescita | giù il Pd | sorpresa Lega

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Gli ultimiper Porta a Porta dell’1 dicembre danno uno scarto di 10 punti percentuali tra il primo partito Fratelli d’Italia (28%) e il Movimento 5 Stelle (18%), ora secondo. FDI e M5S sono inoltre, tra le forze politiche maggiori, quelle che hanno visto i propri consensi crescere di più dalle elezioni del 25 settembre. I primi hanno guadagnato due punti percentuali mentre i secondi 2,6. All’opposto, il Partito Democratico è quello che ne ha persi di più: il 2,1% che lo ha portato dal 19,1% al 17%, perdendo così la seconda posizione in favore del M5S. Forza Italia, nonostante il magro bottino alle ultime elezioni, è riuscita a contenere le perdite (-0,1%) attestandosi all’8%, stesso valore registrato da Azione/Italia Viva. La, a, cresce dell’1,2% e torna in doppia cifra al 10%. ...

Cresce il consenso nei confronti del governo. Stando ai numeri snocciolati da Tecnè, dopo due mesi dall'insediamento, l'esecutivo passa dal 50 per cento al 54. Secondo un recente sondaggio cresce il consenso degli italiani per il governo guidato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo l'ultimo sondaggio Tecnè il gradimento degli italiani nei confronti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rilevato che a