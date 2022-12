Sanremo Giovani 2022 | tutto quello che c’è da sapere

(Di venerdì 16 dicembre 2022): cantanti, canzoni, regolamento, giuria, quante puntate e streaming Stasera, venerdì 16 dicembre, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la finale di, la sedicesima edizione del concorso che vedrà alla conduzione Amadeus. Come già accaduto nel 2018 e nel 2021, il concorso sostituisce la sezione Nuove proposte del Festival di: durante la serata, i 12 finalisti, selezionati da una commissione musicale tra 714 candidati, si esibiranno e saranno valutati da una giuria composta dalla commissione musicale (50 per cento) e dal voto del direttore artistico (50 per cento). I primi sei classificati della serata guadagneranno il diritto di partecipare con un nuovo pezzo inedito al Festival di ...

" Una festa. Così ho sempre immaginato. E non a caso ci saranno anche tutti i Big già annunciati ". Amadeus è pronto a guidare il suo quarto, che stasera in diretta su Rai1, in prima serata, decreterà i 6 ...Lo annuncia il direttore artistico Amadeus , durante la conferenza stampa di presentazione di, in onda stasera su Rai1. "Ci saranno alcuni ospiti stranieri, ma come ho sempre detto i ...Stasera, venerdì 16 dicembre 2022, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la finale di Sanremo Giovani 2022, la sedicesima edizione del concorso che vedrà alla conduzione Amadeus. Come già accaduto nel ...Paola e Chiara annunciano due appuntamenti per il loro “Per sempre tour 2023”. Roma e Milano le città coinvolte ...