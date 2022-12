Perché i social network non finiranno

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tra Meta che vede il portafogli dei ricavi assottigliarsi e Twitter nella burrasca Trust and Safety dopo l’acquisizione da parte del vulcanico Elon Musk, non sono solo gli azionisti e gli scommettitori in borsa a interrogarsi sul futuro delle due Big Tech. Alcuni esperti non si sono risparmiati nel commentare quella che ai loro occhi appare come la fine imminente dell’era dei, con i giganti del mercato di settore che implodono per la fuga di utenti e, consequenzialmente, dei ricavi pubblicitari. Ma secondo questa interpretazione il collasso di queste piattaforme non è una questione puramente di tipo economico. A venir meno sarebbe un intero modello di interazione tra utenti dentro questi ambienti. Ad essersi degradato, rispetto al primo decennio del nostro secolo, sembrerebbe essere il concetto stesso di...