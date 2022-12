Londra | il concerto di Asake si trasforma in tragedia | almeno 8 feriti gravi

Leggi su tvzap

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Quattro persone stanno lottando per la propria vita in ospedale dopo un'orribile rissa fuori dall'affollatissimodella pop star. È successo ieri, giovedì 15 dicembre, davanti alla Brixton O2 Academy della capitale inglese. Il bilancio è di, quattro dei quali ricoverati in ospedale in condizioni definite "critiche". Ma cos'è successo davanti all'ingresso del? Rissa aldiSono tantissimi i fan del cantante africano: i suoi concerti sono stati presi d’assalto da una folla persone che volevano assistere alla performance del loro idolo. Non a caso sono tutte sold out ...