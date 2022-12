La Juve deve ancora 29 milioni a Ronaldo | le mosse di CR7

90min IT

Il campione portoghese, attraverso i suoi avvocati, ha presentato la seconda domanda per verificare se il club glialtri soldi. E questa volta il pm ha dato l'ok. In ballo ci sarebbero 29 ...Il portoghese ha inoltrato una nuova richiesta per visionare gli atti delle indagini sullae questa volta avrebbe ricevuto parere favorevole dagli inquirenti Portugal's forward #07 ...che... Perché la Juve deve assolutamente provare a tenere Rabiot Cristiano Ronaldo ha ottenuto l’ok della procura a vedere le carte dell’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus. Il campione portoghese, attraverso i suoi avvocati, ha presentato la seconda domanda ...Altro colpo durissimo per la Juventus, con la sentenza che gela completamente le ambizioni dei bianconeri. Per la Juventus è il periodo più complicato degli ultimi dieci anni. I bianconeri sono al cen ...