La Francia smentisce | niente Covid | l’influenza di Upamecano e Rabiot dipende dall’aria condizionata

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nessun pericolo di contagi per, laha soltanto un problema di influenza. Lo fa sapere la Federcalcio francese. Lo scrive Rmc Sport. Ieri si era diffusa preoccupazione per i sintomi influenzali che avevano costretto(ai quali si era aggiunto Coman) a saltare la semifinale Mondiale contro il Marocco. Si era parlato di possibile epidemia di. Ma la Federcalcio. Rmc scrive: “Lo staff dellaparla di sindrome virale, di influenza, ma non di coronavirus. Kingsley Coman non ha partecipato all’allenamento di giovedì sera ma lo staff vuole rassicurare e pensare che sarà operativo per la finale. Adriene Dayothanno preso parte alla sessione con i loro compagni di squadra. ...