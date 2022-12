La Bce rialza i tassi | le conseguenze sui mutui

Leggi su italiasera

(Di venerdì 16 dicembre 2022) (Adnkronos) – Un altro aumento deidi interesse della Bce, di 50 punti base, è arrivato: quale sarà l’impatto sui? Le rate mensili degli italiani che hanno chiesto un prestito per acquistare una casa sono in costante e allarmante crescita, spinte anche dalla politica aggressiva di Francoforte. L’ennesimo rialzo deidi interesse della Bce ha portato il tasso di riferimento al 2,50%. Secondo Bankitalia, isui prestiti chiesti dalle famiglie per comprare una casa – compresi delle spese accessorie (Taeg) – hanno registrato un boom a ottobre, arrivando al 3,23% rispetto al 2,65% rilevato a settembre. Come spiegato da Money.it, l’Euribor, il riferimento dal quale deriva il tasso deivariabili, ha registrato da inizio dicembre un continuo aumento. Il valore attuale (al 13 ...