Importi contabilizzati per trasferire denaro all' estero Il gip inchioda le coop dei Soumahoro

ilGiornale.it

'Gli- scrive ancora il gip di Latina - non solo non si riferiscono ad attività sociali peraltro con prestazioni mai effettuate ma addirittura sembrerebbero strumento per ...Le cooperative Karibu e Aid contabilizzavano alcuniper trasferire soldi all'estero È questa la domanda a cui la procura di Latina sta cercando risposta nell' inchiesta sulle cooperative gestite dalla famiglie del parlamentare Aboubakar ... "Importi contabilizzati per trasferire denaro all'estero". Il gip inchioda ... Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Soumahoro: "Sono profondamente amareggiato. La mia compagna Liliene Murakatete confido dimostrerà la sua innocenza".