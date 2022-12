Impact | Jonathan Gresham è ufficialmente parte del roster

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Durante l’ultimo episodio diè stato annunciato cheha firmato un contratto con la compagnia. Dopo il match che ha visto Eddie Edwards sconfiggere Delirious, Edwards ha attaccato il suo avversario fino a quandonon è uscito per effettuare il salvataggio. Nuovo contratto e nuova vecchia faidadopo aver messo in fuga Edwards ha in seguito parlato con Gia Miller nel backstage e ha citato affari in sospeso con Edwards come motivo per cui è tornato, ha poi rivelato di aver firmato un nuovo contratto. In seguito è stato annunciato cheed Edwards si affronteranno il 13/1 al prossimo PPV Hard to Kill. Il vicepresidente esecutivo diScott D’Amore su Twitter ha datoil ...

The Shield Of Wrestling

... ha visto la sua realizzazione in " Cloud for", il nuovo programma d'accelerazione dedicato ... il percorso di OVHcloud è stato caratterizzato da un DNA sostenibile ", commentaClarke, ...Cloud for, le 6 startup scelte Nello specifico, si tratta di: Algor Education , piattaforma ... il percorso di OVHcloud è stato caratterizzato da un DNA sostenibile " commentaClarke , ... Jonathan Gresham è tornato a IMPACT Wrestling Gresham first wrestled for Impact last January, working a Pure Rules clash with Chris Sabin ahead of a run that concluded in March ...After capturing the IMPACT tag titles for a third time tonight, Alex Shelley and Chris Sabin were jumped by Matt Cardona and Brian Myers EXCLUSIVE: Just moments ago The Motor City Machine Guns were ...