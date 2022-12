(Di venerdì 16 dicembre 2022) Tra i nuovi alimenti del futuro ci sarebbero gli, in particolare i. A parlarne a ' Dritto e Rovescio' è José Francesco Cianni , amministratore delegato della Nutrinsect, un azienda in ...

Leggi Anche Il cibo del futuro è già presente Leggi Anche Sostenibilità ambientale, larve esono il cibo del futuro ' Per fare 200 kg di carne di bovino all'anno serve un ettaro di terra ...L'Unione europea, lamenta Coldiretti, "ha già autorizzato la vendita, come cibo da portare in, didomestici (Acheta domesticus) come nuovo alimento. L'insetto potrà essere prodotto e ... Grilli a tavola, gli allevatori d'insetti: "Trasformiamo grilli essiccati in farina"