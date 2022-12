Fiamme Gialle Nuoto | Razzetti è bronzo mondiale nella 4×200 stile | “Un sogno!”

Radio Più

Buratti ha espresso parole di apprezzamento per l'impegno e la professionalità profusi quotidianamente dalledell'Umbria a tutela della legalità e della sicurezza economico - ...Prosegue "Razzo", allenato da Stefano Franceschi e tesserato pere Genova Nuoto My Sport: 'La medaglia iridata con la staffetta era il mio grande sogno. Ci penso da un anno a questo ... LUCIA DALMASSO ENTRA A FAR PARTE DELLE FIAMME GIALLE La Guardia di Finanza al Santuario di Maradona: oltre 600 articoli contraffatti venduti dagli abusivi, che “raccoglievano” anche offerte ...«Stiamo vivendo una fase emergenziale, usciamo da una pandemia non ancora finita ed è in corso un conflitto in Ucraina con aspetti legati all'energia. La crisi impatta in modo asimmetrico ma in una re ...