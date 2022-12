Dottorando di Cambridge risolve il millenario enigma del sanscrito | la scoperta rivoluzionaria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Per oltre 2.500 anni gli studiosi si sono interrogati sull’grammaticale del, l’antica lingua utilizzata nei testi filosofici, scientifici e letterari del subcontinente. Finché ora un dottorato di, il 27enne indiano Rishi Rajpopat, 27 anni, è riuscito finalmente (e incredibilmente) are l’arcano. Il problema è contenuto nella Astadhyayi, una grammatica attribuita a Panini, maestro vissuto nel V secolo a.C., che trasforma la base e il suffisso di una parola in espressioni grammaticalmente corrette. Rajpopat ha risolto il problemadei conflitti che sorgono in presenza di due o più regole da applicare contemporaneamente, che spesso portava a risultati grammaticalmente errati. Le indicazioni di Panini erano state sinora interpretate secondo il criterio per cui, ...