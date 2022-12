Dead Space | lo sviluppo del remake raggiunge la fase gold

(Di venerdì 16 dicembre 2022) Nello spazio, nessuno può sentirti nuotare nell’oro: ildella prima (dis)avventura di Isaac Clarke,, entra inNon possiamo certo prendercela con Geoff Keighley se in uno dei suoi ultimi show c’era “molto spazio stasera”: il gioco da cui è partito il filone videoludico horror cosmico,, sta per ricevere une quest’ultimo ha toccato la. Contribuendo a un 2023 sempre più ben avviato a fare scempio del nostro conto in banca, il gioco si prepara a dare il via al nuovo anno con il botto. Il team diha riportato la buona notizia su Twitter, e nel caso qualcuno tra voi non ricordi il significato della metafora aurea, tutto ciò che resta al ...

...3 Atomic Heart " Avatar Frontiers of Pandora After The Fall Baldurs Gate 3 Bayonetta Origins Black Myth Wukong Blanc Blood Bowl 3 Crime Boss Rockay City Company of Heroes 3Island 2...Il remake disi avvicina, visto che il gioco è atteso su piattaforme current - gen di PS5, Xbox e PC tra poche settimane. In molti si chiedono se il gioco verrà rinviato, ma a quanto pare non sarà così ... Dead Space Remake è entrato in fase gold, il lancio non subirà ritardi Nello spazio, nessuno può sentirti nuotare nell’oro: il remake della prima (dis)avventura di Isaac Clarke, Dead Space, entra in fase gold.Il remake di Dead Space è pronto. Manca poco più di un mese al lancio del remake di Dead Space, ed EA Motive ed Electronic Arts hanno annunciato poche ore fa che il titolo è finalmente entrato in fase ...